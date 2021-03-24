鍾培生與林作口水戰真正打上擂台，「林鍾一戰」已落實9月18日於九展Star Hall決戰，當日預計可安排1,800名觀眾入場欣賞，票價由1,200元至3萬元。報道一出，杜汶澤今天在facebook分享《蘋果》的相關新聞，並寫道：「有多餘錢，你會去睇有誠意嘅《一秒拳王》，定還是小丑打交？三萬蚊？過夜呀？你估你係X呀？」

看到阿澤的留言，鍾培生隨即寫上千字文回應，深深不忿：「唔係小丑打交，係慈善企業家打小丑，另外場地座位價錢表一律未安排，同埋所有嘅收益都會放入Derek. Love善學同微笑行動，活動亦都會係不計成本去製作同宣傳，絕對唔會收咗人錢，server hang機，有人俾人呃錢買飛等等問題出現。」鍾培生還指去年11月25日有幕前朋友問他對阿澤所設立的OTT平台《喱騷》睇法，鍾培生更列舉出一系列數據來批評阿澤的平台並作出分析，聲稱要給予阿澤意見及要處理的問題：「仲有好X多問題未諗到，我仲要計到佢已經冇成本無宣傳底下有2萬人去咗畀錢，因為佢個show成功，有好多friend叫佢：『我哋一齊搞個platform la，TVB冇㗎啦！』咁佢ego大就去試，戇XX輸X死佢呀！」而相隔兩小時後，鍾培生再度出post，貼出自己包場看《一秒拳王》的截圖，以力證自己力撐港產片，他留言道：「出個post就叫最好有誠意支持港產片，香港人真係好容易滿足，支持一秒拳王，支持本地製作團隊。」

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