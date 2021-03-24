撐警無綫藝人、現年39歲的楊明（原名林明樂），去年8月深夜在山頂撞車，因送院拒絕提供血液樣本作酒精測試一案，今日獲法庭判無罪。辯方理由是警長在大律師不在場的情況下，問被告是否願意抽血，做法不公平，獲裁判官鄧少雄接納。至於早前被告承認的其餘兩罪，不小心駕駛罪及車輛附有透光度不足膠貼。原本楊明要還柙到下月14日判刑，但代表律師清洪申請推翻認罪，獲法庭接納，安排5月11和12日再審，楊明可即時離開。

阮民安獲知判決後，以短訊回應《蘋果》話︰「為咗呢種慣犯X頭，法庭再一次表演司法不公。總之撐警，就車斷人哋對腳、醉駕都無事，明明周街斬人，都可以話係去買燉蛋，最後又係會無事。律政司咁鐘意上訴，今次點解唔上訴嘅？最後講多個笑話『香港仲有法治』。」及後阮民安知道楊明推翻認罪，玩法律程序避過還柙時，他補充謂︰「除咗DXLM，仲有乜可以講呢……」。王宗堯回應話︰「哈哈哈哈哈哈哈哈。哦，無意見，因為已經覺得係一種香港新常態，與其關心佢不如關心吓47or蔡玉玲。」

楊明的判決引來不少人表態，渣哥在IG話：「佢，一直撐警！佢，只有兩次案底！佢……如無意外應該可能或者有機會係一個好人……除非唔係！#忠告市民飲咗燉嘢就貌X揸車」，時事評論員潘小濤在FB留言話「燉湯明之勝，香港司法制度之敗！」、YouTuber大J自言「不意外」。連登有網民亦有開帖，留言差不多一面倒質疑裁決，「點敢判藍屍有罪呀」、「今日笑話：香港法治」、「我哋成日都唔畀見律師啦」、「繼續啦，根本逼香港人走，討厭政治中立X都睇到心寒兼心淡」。

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