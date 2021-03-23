廖碧兒（Bernice）近年情路反覆，先後有傳秘嫁法國波爾多酒莊富豪及今年會嫁給富豪男友盧啟賢（Calvin），每每食糊之際總落空，在愛海浮沉多年仍未見Mr. Right，成為圈中「黃金盛女」，鮮有對感情剖白的她日前大方分享愛情觀。從21年前初出茅廬時豆腐般柔弱，歷練成今天獨立女性，她早在5歲時已諗定會生BB，曾經有好多愛想分享，但往往錯過時機。現今結婚生仔變得被動，相反經歷讓她更懂男人心，辨清好老公、好情人、好爸爸等不同角色。

現年42歲的廖碧兒近年醉心紅酒事業，擁有國際品酒師資格，生活態度今非昔比，由選美晉身娛樂圈，緋聞和事業同樣熾熱。近年屢傳婚訊好事近，早年身在外地發展紅酒事業及到加拿大進修時，就傳出秘嫁法國波爾多酒莊富豪Jean-Charles Cazes，後來又峯迴路轉跟舊愛Calvin復合，男方曾表明大家「份屬好友」，2人關係曖昧。Calvin前妻Emily去年12月癌病離世，Calvin公開承諾會好好保護2人的女兒Bella，其後更爆女兒與他同樣稱呼廖碧兒「Auntie Bernice」，突然令她多個花名，難怪要黑面回應。

釀製紅酒當BB

由密友變成Auntie，關係不言而喻，廖碧兒懶理種種傳聞以工作為伴，早前孖林曉峰（阿Lo）為ViuTV合作主持節目《是滴是友》，2人日前為節目接受《蘋果》訪問，廖碧兒在節目中出動親手釀製的葡萄酒與知己分享，藉飲紅酒吐心聲，「我攞緊我BB出來，開門畀大家批評我嘅酒，由自己摘葡萄做起，過程花好多心機，起碼要3年先可以飲，係一個過程，所以人哋問我人生係乜？就好似酒一樣，10年之後先欣賞呢樣嘢，人哋好深入了解你個人，唔係表面上，或娛樂上擺出嚟嘅嘢。」現實中BB又如何呢？廖碧兒說：「冇得強求，順其自然，自己喺呢行咁多年，冇得勉強，自己想要嘅嘢對方未必想要，對方要你又未必ready。」

廖碧兒早已擺脫從前那份柔弱，當上獨立自主女性，比起早年性格南轅北轍，「我本身裏面係一嚿豆腐，而家唔係好強勢，只係唔覺得需要搵一個依賴同依靠。我覺得最開心係同人分享，呢個階段佢欣賞你好重要。我話我廿幾歲想生仔，其實我5歲已經想生啦，所以我有7個小矮人（小狗）喺屋企，我覺得我有好多愛好想畀人，但問題係佢哋唔要，你畀都冇用，人哋都唔欣賞感激。」言談間吐露了曾憧憬結婚生仔心聲。如今有着獨身主意，「每個階段出現咗唔同人，有唔同滿足感，現時最大滿足感在於做慈善幫助小朋友，下一階段係咩，係咪要結婚生仔？我覺得要睇對方，可能好想同佢生，但對方未必係好老公，可能係好爸爸、好男友，有好多唔同角色，但未必做到老公。」不知是否意有所指。

阿Lo大仔網民讚有型

阿Lo去年和康子妮結束18年婚姻，各自展開新生活，他已將過往感情放低，聽到廖碧兒的情史後說：「我同佢有共同諗法，而家開心咪得，做自己開心嘢，唔傷害到人又有好回報，生活應該咁樣過，而唔係人哋設定規格畀你讀書、結婚、生仔、傳宗接代，最確切係生活開心健康，現時生活開心美滿，工作多咗不同範疇。」阿Lo和ViuTV仍有合約在身，故沒多想返娘家合作，「暫時唔諗住，享受自由身，未來趨勢都要自由，睇到現時個大趨勢各大公司要推行共享，而唔係綑綁式，咁樣唔會生長到落去。」

林曉峰18歲長子林寶在網上流出model照，網民激讚有型，紛紛支持入行，阿Lo解釋：「朋友做project搵阿仔影相，唔係入唔入行問題，係有冇嘢做先得，入行冇人搵佢做嘢咁點算呢？你覺得佢型，大把人型過佢，最實際有嘢做先講啦。」網民大力推舉林寶參加《全民造星》，「呢樣唔係一個工作，呢個時勢出得嚟就要快啲去搵錢，冇工作好難喺圈中生存。可能我喺節目中批評過好多參賽者，而家叫阿仔去參加，等佢哋可以話吓佢，報應呀！」

廖碧兒和林曉峰在疫情下齊齊變身「屋企廚神」常在家中下廚，阿Lo笑稱：「未到米芝蓮3星，但可以2星囉，因為屋企得我煮飯。」首次擔任主持的廖碧兒雖然做足功課，但面對前輩阿Lo要好好執生，她不時曲解人意，靠對方幫忙中文互補不足，而在節目中最開心是光顧民間小店，落區大飽口福，吃咖喱魚蛋配紅酒，又可以知道更多香港故事。

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