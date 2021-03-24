ViuTV真人騷《最後一屆口罩小姐選舉》節目，經過2集選拔後，終誕生20強。今晚播出的一集，就講到眾女分成4組與ERROR的肥仔（梁業）、阿Dee（何啟華）、193（郭嘉駿）及保錡擔任的隊長一起去露營，而晚上眾女更被安排在營地玩探靈，搞到肥仔組的「四太」嚇到喊。

肥仔與服務員、Maria、阿姨、四太及莎嘩Dee卡在節目中，被安排去到只有數戶居民居住的東坪洲露營。當眾人搭好營及食完晚餐後，便一起圍着火爐傾偈，四太就講出自己早前撞鬼的經歷。她指早兩日經過停車場時，看到有兩個小孩躲於柱後，不過當她打算擰轉頭再望時，該兩小孩就已經消失，當肥仔問她小孩的形態時，她說：「好實，但唔會有眼耳口鼻，我嗰晚就全晚標冷汗。」而這時她們前方的爐剛好發出燒炭時的「啪啪」聲，即時嚇到全部女仔攬埋一齊狂叫。

不過「啪啪」聲都未夠恐怖，當節目組宣佈已被安排了一個測試勇氣的任務給一班女仔，規則是一位隊員先出發，之後於指定地點等待另一個隊員，而兩人會合後，要一起找出節目預先放好的紅衣，然後穿上拍照才算完成。此時，已見剛講完鬼故後的四太雙眼泛起淚光，其他成員則露出驚慌的表情，事後四太解釋因為自己對靈異事情特別敏感，故緊張或興奮就很容易暈，她說：「入得太多次急症室，所以我就決定唔玩。」至於另外參加探靈的4個參賽女仔，則在進行任務時，邊行邊叫好驚，亦不停地講「唔好意思」，幸而4人最終亦順利完成任務。

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