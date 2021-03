由施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)擔正的Marvel大作《黑寡婦》(Black Widow),正式宣佈再度推遲上映,現訂於7月9日於全球上畫,同時會於Disney+上架,不過用戶就要額外支付30美元(約港幣233元)才能收看。

《黑寡婦》原定於上年5月上映,但兩度推遲到今年5月,不過現時就決定再度延遲上映時間。至於愛瑪史東(Emma Stone)主演的《黑白魔后》(Cruella),同樣會在戲院及Disney+同時上映。由於《黑寡婦》「霸期」至7月9日,因此《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)就要讓路到9月3日。然而此作仍然打算只上戲院,並不會於Disney+同時上架。

另外,由艾米漢默(Armie Hammer)與「神奇女俠」姬嘉鐸(Gal Gadot)主演的《尼羅河謀殺案》(Death on the Nile),就因為艾米漢默的性醜聞而大受影響,現宣佈押後至下年2月11日才上映。

