由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）擔正的Marvel大作《黑寡婦》（Black Widow），正式宣佈再度推遲上映，現訂於7月9日於全球上畫，同時會於Disney+上架，不過用戶就要額外支付30美元（約港幣233元）才能收看。

《黑寡婦》原定於上年5月上映，但兩度推遲到今年5月，不過現時就決定再度延遲上映時間。至於愛瑪史東（Emma Stone）主演的《黑白魔后》（Cruella），同樣會在戲院及Disney+同時上映。由於《黑寡婦》「霸期」至7月9日，因此《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）就要讓路到9月3日。然而此作仍然打算只上戲院，並不會於Disney+同時上架。

另外，由艾米漢默（Armie Hammer）與「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）主演的《尼羅河謀殺案》（Death on the Nile），就因為艾米漢默的性醜聞而大受影響，現宣佈押後至下年2月11日才上映。

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