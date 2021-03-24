韓國男團東方神起的35歲成員U-Know近日接連爆出是非，先後被爆因違反防疫規定而遭警方調查、夜蒲的地方是非法酒吧、疑曾棄養寵物等，今日U-Know就因形象破產而臨時宣佈退出主持的新綜藝節目《Kingdom：LEGENDARY WAR》。

Max獨自主持

《Kingdom：LEGENDARY WAR》將於下月1日開播，而節目組方面今日就表示，U-Know主動退出節目，直到有警方的調查結果前，都不參與節目錄影，因此由隊友Max獨自擔任主持人，而之前U-Know已經錄影好的部份，節目組亦會進行相關剪輯。

網民撐彩暻

另外女團APRIL近日陷入欺凌風波，23歲前成員李玹珠被指因遭隊友欺凌才退團，人氣成員李娜恩亦因涉校園暴力，令李娜恩的工作大受影響及踢出SBS新劇《模範計程車》。不過成員彩暻主演的電視劇《11點11分，走向你的時間》即將如常播出，未受事件影響，有網民表示支持彩暻活動的原因，是她在玹珠退出後才加入，跟欺凌事件無關，另外亦有網民留言要求APRIL解散，別拖累無辜的人。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！