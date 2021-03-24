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U-Know涉夜蒲非法酒吧形象破產 臨時退出節目《Kingdom》

7分鐘前
U-Know因形象破產而臨時退出節目《Kingdom》。

韓國男團東方神起的35歲成員U-Know近日接連爆出是非，先後被爆因違反防疫規定而遭警方調查夜蒲的地方是非法酒吧疑曾棄養寵物等，今日U-Know就因形象破產而臨時宣佈退出主持的新綜藝節目《Kingdom：LEGENDARY WAR》。

Max獨自主持

《Kingdom：LEGENDARY WAR》將於下月1日開播，而節目組方面今日就表示，U-Know主動退出節目，直到有警方的調查結果前，都不參與節目錄影，因此由隊友Max獨自擔任主持人，而之前U-Know已經錄影好的部份，節目組亦會進行相關剪輯。

網民撐彩暻

另外女團APRIL近日陷入欺凌風波，23歲前成員李玹珠被指因遭隊友欺凌才退團，人氣成員李娜恩亦因涉校園暴力，令李娜恩的工作大受影響及踢出SBS新劇《模範計程車》。不過成員彩暻主演的電視劇《11點11分，走向你的時間》即將如常播出，未受事件影響，有網民表示支持彩暻活動的原因，是她在玹珠退出後才加入，跟欺凌事件無關，另外亦有網民留言要求APRIL解散，別拖累無辜的人。

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東方神起U-KnowKingdom：LEGENDARY WARAPRIL彩暻
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