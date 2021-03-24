韓國男神宋仲基和宋慧喬離婚後密密接工作，除了上月上架的韓片《勝利號》外，又有新劇《Vincenzo》開播，忙過不停。而宋仲基去年原本孖男星李熙俊合作新片《波哥大》，去年初更飛到哥倫比亞開工，不過因為受武漢肺炎疫情影響而暫停拍攝，劇組去年已預告將於今年重啟拍攝。

預計拍1個月

而根據今日韓媒報道，《波哥大》方面預計今年5月和6月將在韓國進行拍攝，並於7月左右再次飛到哥倫比亞重新開始拍攝工作，預計拍攝1個月後回韓國。去年，因疫情惡化，哥倫比亞政府為防止疫情擴散，決定禁止外國人出入境，《波哥大》劇組在當地停止拍攝，當時《波哥大》只進行了約40%的拍攝工作，演員和工作人員全部回國。而網民都希望到時疫情已緩和，令宋仲基可以如期出發拍攝，同時又好奇宋仲基出發前會不會做足準備打定疫苗才起程。

《波哥大》是一部犯罪驚悚片，講述了20世紀90年代移民哥倫比亞的30多歲青年在當地的生活。

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