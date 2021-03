曾以《靈慾春宵》入圍奧斯卡金像獎最佳男配角的資深演員佐治薛高(George Segal)於美國時間23日過世,享年87歲。法新社指出,他因冠狀動脈搭橋手術併發症逝世,遺孀Sonia透過聲明證實:「我們家人很傷痛地宣佈,今天早上佐治薛高因為冠狀動脈搭橋手術併發症病逝。」

喬治席格於60年代出道,入行61年,參演過上百部影視作品,1966年以《靈慾春宵》(Who’s Afraid of Virginia Woolf?)入圍金球獎及奧斯卡最佳男配角獎,1974年以《偷情俏冤家》(A Touch of Class)榮登金球獎音樂及喜劇組影帝。其餘代表作還有與羅拔烈福(Robert Redford)合作的《盜寶群英》(The Hot Rock)、與珍芳達(Jane Fonda)合演的《賊公賊婆做世界》(Fun with Dick and Jane)、《奇妙的愛情》(Blume in Love)等。2017年,他獲邀於星光大道留名。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!