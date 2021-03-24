曾以《靈慾春宵》入圍奧斯卡金像獎最佳男配角的資深演員佐治薛高（George Segal）於美國時間23日過世，享年87歲。法新社指出，他因冠狀動脈搭橋手術併發症逝世，遺孀Sonia透過聲明證實：「我們家人很傷痛地宣佈，今天早上佐治薛高因為冠狀動脈搭橋手術併發症病逝。」

喬治席格於60年代出道，入行61年，參演過上百部影視作品，1966年以《靈慾春宵》（Who’s Afraid of Virginia Woolf?）入圍金球獎及奧斯卡最佳男配角獎，1974年以《偷情俏冤家》（A Touch of Class）榮登金球獎音樂及喜劇組影帝。其餘代表作還有與羅拔烈福（Robert Redford）合作的《盜寶群英》（The Hot Rock）、與珍芳達（Jane Fonda）合演的《賊公賊婆做世界》（Fun with Dick and Jane）、《奇妙的愛情》（Blume in Love）等。2017年，他獲邀於星光大道留名。

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