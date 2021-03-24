獨特的珠寶設計，可以為造型添上神來之筆。

韓國女神全智賢除了擁有精湛演技外，時尚的穿搭同樣是她魅力之處。去年成為Alexander McQueen韓國代言人，繼早前演繹2021年春夏系列的造型照登場後，近日又再有新相曝光，焦點落在一系列雕塑立體首飾之上。

她身穿茶玫瑰色針織衫與胭脂色軟皮半截裙，搭配雕塑立體的頸飾和手鐲，以及雕塑感手柄的黑色小牛皮Jewelled Satchel手袋，為造型注入handcore金屬感，展現大膽型格與溫柔甜美之間的魅力。另一造型是象牙白色的拼縫西裝外套，鏤空剪裁呈現出品牌的剪裁工藝，全智賢更戴上古董銀金屬雕塑戒指，為幹練利落的增添前衛與獨特性。

如果喜歡獨特的珠寶設計，不要錯過日本設計師山本耀司（Yohji Yamamoto）推出的全新珠寶系列Yohji Yamamoto by RIEFE。珠寶系列注入了品牌DNA，以黑色為主調，包括耳環、手鏈、皮革手環、身體鏈帶、金屬面具等，從造型輪廓帶出了山本耀司標誌性的暗黑美學。

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