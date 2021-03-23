昨午香港海關有組織罪案調查科人員根據一個空運郵包收貨地址，到西貢南圍村進行掃毒，拘捕一名女子，據悉被捕人為吳耀漢的54歲女兒。海關更在單位內撿獲13棵大麻植物及一批含大麻成份的朱古力，總值100萬元，更懷疑有人將村屋用作大麻種植場，行動時吳耀漢並不在單位內。吳耀漢在女兒被捕前接受《蘋果》電話訪問，還笑說︰「可能係人哋屋企，冇警察聯絡我喎。」

香港海關有組織罪案調查科人員昨午到西貢南圍村進行掃毒，並拘捕一名女子，據知該人為吳耀漢女兒。消息指，海關早前於香港國際機場檢查一個由加拿大空運到港的郵包內發現內藏70克懷疑大麻花，其後根據收貨地址，昨午掩至西貢南圍村部署埋伏行動。大約四至五名便衣海關於下午近2時抵達西貢南圍村一村屋，之後在門外拉起封鎖線阻止其他人靠近。一名身穿黑色衞衣的女子被關員押解至附近停車場搜查車輛，之後再帶返村屋調查。

吳耀漢等洗肚：係咪惡作劇

海關其後將該女子拘捕，並帶返海關總部調查。至下午4時，海關有組織罪案調查科人員持相機及旅行篋到場搜證，而海關行動時，吳耀漢並不在單位內。昨日海關行動後指，早前發現一個報稱內有模型的郵包可疑，安排及監視送遞郵包，由事主確認及簽收郵包，行動中在事主單位發現13棵大麻植物，及一批含大麻成份的朱古力，總值100萬元。海關又在一個面積100呎房間內發現大麻植物，太陽燈及通風設施，疑是大麻種植場，估計在社區發售，當時在單位內拘捕54歲女子，估計她提供一條龍種植及提煉含大麻成份食物出售。

吳耀漢與兩名女兒居於西貢南圍村兩幢村屋多年，兩幢村屋號碼相連。吳耀漢在女兒被捕前，約3時許接受《蘋果》訪問，現年81歲的他患有腎病，正在住所準備做腹膜透析洗肚。問到有消息指會有海關人員前來調查毒品案件時，他反應詫異，還笑笑口說︰「我𠵱家同你講緊電話，可能係人哋屋企，唔知係咪惡作劇。所以有時啲嘢……報料係咪有錢收㗎？咁冇囉。我係住喺南圍，冇警察聯絡我喎。」

吳耀漢透露近排身體狀況不太好，每日都要留在家洗肚，所以甚少出門，亦沒有工作，他說︰「我冇工作嘞，𠵱家邊有人有工作，香港拍戲啲人邊有工作呀，好耐冇工作啦。兩年冇工作啦，正常人都。」他表示目前腎功能只餘下一成，要每日洗腎，活動範圍亦受到限制，而醫生並不建議他進行換腎手術。

收線後沒多久，海關到達南圍村進行掃毒。其間住在涉案村屋隔鄰的吳耀漢外籍妻子Susan，戴着口罩先後兩次落樓了解情況，但見到在場記者拍照時，即跑回寓所，吳耀漢亦未有再接電話。而吳家的律師約於下午6時到場。《蘋果》致電吳耀漢兒子吳嘉龍了解，但電話沒人接聽。吳嘉龍昨日如常在社交網的限時動態貼相，分別是香港的街道、碼頭、漁船相片，似在四圍玩樂，其中一張更有「Help」（救命）的英文字眼，未知是否與胞姊被捕有關。

女兒被帶走 海關搜大麻朱古力

到晚上警方開記招展示於寓所內搜得的13棵大麻、一批疑含大麻的朱古力及其他製毒工具。而涉案的吳耀漢女兒亦被警員帶離西貢南圍寓所，她又不斷用連帽外套遮面避鏡頭拍攝。晚上約9時，關員將被捕女子帶離寓所，押送到北角海關總部大樓接受調查。

已故藝人成奎安為南圍原居民，2003年更以193票當選西貢南圍村長，昨日《蘋果》訪問了吳耀漢父女住所的街坊，一名自稱跟成奎安是同一房人的成先生，表示約十年前認識吳耀漢一家，兩姊妹並非同住一屋，平時沒見被捕女兒有男朋友或女朋友，獨來獨往，亦不會和村民打招呼，「Hello都冇，我聽村民講，邊個搭個騎樓出嚟，佢一定去地政投訴，所以個個都唔鍾意佢。」成先生卻指跟吳耀漢早就認識，「佢哋除咗返英國就喺度住，兩父女關係應該幾好。」對於吳耀漢女兒涉及毒品案，他表示感到驚訝，「一個鬼妹仔搞啲咁嘅嘢，冇得發圍㗎！賺得幾多錢？」根據《危險藥物條例》，栽植大麻屬植物最高可被判罰款10萬元及監禁15年，而販運危險藥物最高可被判罰款500萬元及終身監禁。