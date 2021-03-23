曾製作多個韓國經典綜藝節目《兩天一夜》、《一日三餐》、《新西遊記》、《尹食堂》等的44歲金牌導演羅䁐錫，近日再因高年薪而引起熱議。

據CJ ENM前日公佈的業績報告，羅䁐錫去年的年薪達12.29億韓圜（約845萬港元），當中2.89億韓圜（約198萬港元）是其底薪，獎金就高達9.4億韓圜（約646萬港元），僅次於會長、部長等高層，成為CJ ENM集團年薪榜第五名。CJ ENM方面表示：「以事業部門的銷售額、營業利潤指標和製作內容的收視率、話題性、銷售額等為標準，反映了成果。」力證羅䁐錫的實力。

YouTube頻道同獲好評

羅䁐錫於2001年進入KBS電視台，曾推出過人氣綜藝節目《兩天一夜》，2013年過檔tvN收費台後，陸續推出《花樣青春》、《一日三餐》、《新西遊記》等熱門節目，成為金牌導演。不只電視台，他又配合時下趨勢開設了YouTube頻道「Channel十五夜」，於網上進行多元化的內容，同樣受到好評。

韓東哲封冠

雖然羅䁐錫搵錢能力驚人，但仍不敵有「韓國選秀節目教父」之稱的韓東哲，只成為「2020年韓國年收入最高的電視節目製作人」亞軍。韓東哲於Mnet電視台任職時成功推出《PRODUCE 101》、《Show Me The Money》等選秀節目，之後跳槽到YG娛樂，去年獲得年薪19.63億韓圜（約1,350萬港元）。

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