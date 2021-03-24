未正式開打已經口舌戰不斷的「林鍾一戰」，今日講到杜汶澤喺社交平台分享門票最高索價3萬元的新聞，並暗示用3萬蚊去睇小丑打交不值。隨後鍾培生回應自己是「慈善企業家打小丑」。想不到到晚上，阿澤與老婆都差不多時間在facebook先後出post，阿澤自言學空手道並非用作打拳賽，而阿田則力撐老公，並就鍾培生踩阿澤主理的OTT平台《喱騷》的批評，禮貌回應，更預祝「林鍾一戰」「大賣唔會輸」。

眾所周知，阿澤識空手道，可能因此令網民叫阿澤與鍾培生打一場，但阿澤指自己學空手道並非用作打拳賽，氣上心頭的他斷言拒絕：「我係爛仔嚟，所以唔識打拳賽，淨係識打交㗎咋！」

指鍾培生報細數

至於阿田，就在自己的FB中以「自稱慈善企業家」來形容鍾培生，她的帖文中雖然有粗口字眼，但顯得高EQ，就鍾培生列舉出一系列數據來批評阿澤的平台並作出分析，並稱要給予阿澤意見及要處理的問題，阿田表示感激對方的寶貴意見，但她強調：「確實搞呢個app我哋遇到好多困難，成本亦相當之高，但係從中亦學識咗好多新嘅知識，幸好最後俾我哋遇到一班優秀嘅I.T.團隊，我哋亦不斷地作出改進，務求令到個app可以更加完善。我哋背後並無一個好勁嘅投資者，但係我哋有一班香港人，一班好x愛香港嘅香港人！至於登記人數方面恐怕要令到鍾先生你失望！你冇畀多咗我哋，你係畀少咗我哋！」阿田更指《喱騷》是重質不重量。

對於鍾培生話怕阿澤會輸死，阿田樂於接受：「可能佢係戇x啦，但係佢呢一種勇氣同行動唔係人人都有，而我最近聽到自從我哋搞咗呢個app之後有其他人都想搞喎！」而阿田在文末更預祝「林鍾一戰」的門賣可以大賣、唔會輸。

阿澤寸鍾培生搏出位

另一方面，阿澤也有回應鍾培生講《喱騷》，但他顯得勞氣得多：「我檔嘢好唔好生意使x話你知呀？我係On x，鍾意開個台拍嘢畀香港人睇，你吹x得我脹呀？」嬲爆的阿澤更暗示鍾培生想乘機搏出位。而阿澤也有到老婆阿田的post下留言：「吖，你都幾好心機㗎喎，寫咁多字。」再加了幾個笑到喊的emoji。

其實阿田以往訪問過鍾培生，與對方初次體驗speed dating，不過阿田對鍾培生的印象象似乎麻麻。

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