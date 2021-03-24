韓國元祖男團神話今日成軍23周年，雖然隊長Eric早前突然在IG爆seed指摘隊友金烔完，幸好二人溝通後已和好，昨日二人更孖住開直播，一齊飲酒派心心。

派定心丸

昨晚金烔完於YouTube頻道開直播，之前鬧不和的Eric及隊友Andy以嘉賓身份演出節目。據知本身是於16日時，找Andy單獨作為嘉賓開直播，不過於直播前就爆出不和傳聞，因此直播活動延期，而Andy昨日演出節目時，更孖Eric驚喜現身。三人於直播中透露一眾成員的近況，又預告為了慶祝出道周年而準備了特別活動，同時於直播中跟fans一起迎接神話成軍23周年的特別時刻。而金烔完及Eric於直播中不時有互動，二人又齊齊摸酒杯底，談笑風生，fans都留言「二人沒有想像中那麼尷尬」、「二人太搞笑了」、「現在感到安心了」等。

完成直播之後，Eric於IG公開金烔完家的照片，留言感謝工作人員，同時祝神話出道23周年。

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