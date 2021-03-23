資深演員廖啟智去年不幸患上胃癌，現正全面停工接受治療，有指他曾一度病情嚴重，但因智叔希望低調處理病情，故未有通知太多朋友。而他患病消息前晚曝光後，昨日不少傳媒在醫院守候，結果下午見到一頭白髮的陳敏兒獨自到醫院探望智叔。

聽話食足三餐

陳敏兒受訪時透露，智叔去年12月因發覺吃東西時有胃脹感覺，經身體檢查後確診胃癌立即入院，她感恩智叔遇上好醫生：「入院後醫生同家人都叫佢加油，醫生仲讚佢係A+級嘅好病人，叫佢一日三餐要食多啲嘢至有氣力打仗，佢都好聽話食足三餐，有一日智叔話：『今日有鮑魚雞粥食喎！』我一睇原來佢嗰碗係白粥，佢覺得白粥都好好味。見佢好輕鬆，我都好佩服。」

陳敏兒指智叔患病消息曝光後，不少好友致電或傳訊息問候，但智叔也一概未有接聽，而陳敏兒亦指自己也不會接聽電話，但表示外界的祝福他們已全部收到，說畢她便上房探望智叔。陳敏兒大約兩時半離開病房時再向傳媒透露智叔情況：「今日都好好，食到嘢！」但當被問到智叔是胃癌第幾期時，陳敏兒即時耍手拒答：「唔好問呢啲嘢。」她又指兒子因要上班，間中才會到醫院探望。據知，智叔現入住醫院的私家病房，每日房租約6,000多元，但由於現在武肺疫情關係，即使是入住私家病房，每日也只可容許一名親友探望一次，每次只可逗留一小時，難怪連智叔的兒子也未能日日往探望，只得陳敏兒主力負責探望及照顧。

跑友集氣祝福

周潤發是智叔近年跑山「鐵腳」之一，他昨日接受《蘋果》訪問時說：「祝智叔早日康復！」智叔於1987年與陳敏兒結婚，婚後育有三子廖文哲、廖文信以及廖文諾，惟幼子廖文諾在2006年因血癌病逝，令他一蹶不振，陳敏兒亦患上抑鬱症，發哥見狀即鼓勵好友一起行山，令他成功走出陰霾。智叔其他跑山隊友也拍片為他打氣，方中信昨以短訊回覆《蘋果》：「大家都好希望智叔早日康復，從朋友口中得知佢好樂觀。」另一跑友鮑起靜亦有份拍片，她接受傳媒訪問時指智叔一向不煙不酒，希望他早日康復。而智叔的經理人公司前晚發聲明，指他因身體不適已婉拒演藝工作，另請外界給智叔空間調理身體，望他早日康復。