容祖兒生長於單親家庭，容媽媽辛苦湊大祖兒兩姊弟，2015年容媽媽患上癌症，祖兒停工陪媽咪抗癌，後來容媽媽癌症復發，祖兒食齋為媽咪祈福。抗癌勇士容媽媽前年娶新抱，細仔容逸恆奉子成婚雙喜臨門，同年11月孫女Sophia出世，容媽媽榮升嫲嫲開心抱孫，翌月她到養和醫院覆診時，大方透露身體狀況很好。

日前傍晚6時許，容媽媽單拖現身銅鑼灣利園商場，戴cap帽的她打扮低調，胸前掛有小型空氣清新機。容媽媽到商場3樓的童裝樓層，入了一間售賣兒童圖書的店舖細心挑選，還詢問店員了解，最後揀了兩本英文故事書給孫女。容媽媽結賬離去後，在商場大堂內邊閒逛邊撳手機，原來約了一名男子，對方會合容媽媽後拿出份公文袋，由於大堂位置不方便處理文件，兩人轉到地庫樓層，在一張枱仔前辦手續，約5分鐘後搞掂離去。

祖兒年幼時父母感情已經破裂，直至祖兒15歲時，父母正式離婚，兩姐弟跟母親生活，祖兒母女情深，兩次陪媽咪對抗癌魔，2017年祖兒完成演唱會後，在社交網撰文為媽咪打氣：「完成自己的大功課後，爭取時間陪伴母親，今天和她看一位新醫生，希望幫她尋找更好的治療，希望幫助她減輕藥物帶給她的痛，作為病患者的家屬，要無時無刻充滿正能量地作他們的後盾，讓他們為自己的健康打仗的時候不感覺孤單，為媽提供無限信心和鼓勵，媽媽，繼續加油。」感動網民。

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