女明星最怕撞衫惹比較，偏偏Valentino最近發佈的全新DI.VAs 全球廣告，邀請了木村光希、關曉彤和孫藝珍共同演繹，中日韓三位女星以一模一樣的造型出鏡，馬上高下立見。

第一套造型是喱士恤衫拼牛仔褲，外搭白色西裝外套，兩人演繹得各有千秋，孫藝珍選擇淡綠色恤衫和淺紫色尖頭鞋，知性型格，光希就着米色款，個性中不失少女氣息。另一套是白色通花恤衫搭配黑色半截裙，孫藝珍襯花花拖鞋，而光希就襯窩釘尖頭鞋，造型對她來說有點太過成熟，前者明顯略勝一籌，優雅嫵媚。

孫藝珍和光希年紀相差足足21年，但在廣告中完全看不出，整體而言孫藝珍把設計駕馭得更好，更有魅力；相反只有18歲的光希還是有點「裝大人」的感覺，女神不愧為女神。

撞衫的還有宋慧喬和趙薇兩位Fendi代言人。早前趙薇出席品牌的上海高訂時裝騷，以不對稱的連身裙示人，一邊是長袖，另一邊是無袖設計，優雅大氣；剛好同一個造型，宋慧喬2月已經着過，一樣揀襯香檳色長靴和白色Peekaboo手袋，由頭撞到落腳，不過宋慧喬把頭髮盤起，更見氣質，而趙薇就以紅唇搶鏡，女人味十足，平分秋色。

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