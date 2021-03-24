本地樂隊ToNick主音趙善恆、岑珈其有份主演電影《PTFG出租女友》今晚在中環一夜場拍攝，現場有20多位cosplay演員，化身遊戲、卡通角色，其中蘇凱琳（Erena）扮演遊戲「餓狼傳說」的角色「不知火舞」，谷胸露籮兼騷長腿，而有34D身材的葉俙賢（Amber）扮演巨胸蜘蛛女，貼身裝束令體態線條盡現。

岑珈其和恆仔在戲中和一眾cosplay女合作，艷福無邊，兩兄弟攞正牌昅女。岑珈其笑說：「會睇住恆仔成長。」今次開工早已向太太申報，還說：「我角色喺側邊睇住恆仔，如果做恆仔嘅角色就真係唔得。」剛榮升爸爸不久的岑珈其，坦言開工時非常掛住囝囝：「幾個月大，而家好得意，疫情下開完工返屋企會全身消毒，沖完涼先抱BB。」

恆仔否認與cosplay女有埋身肉搏激烈場面，他解釋：「場戲係講我哋一齊去party，今次係戲中最大場面，最激烈就係同岑珈其鬧交。」岑珈其踢爆恆仔會鍾意一個女仔，大家或會有剝衫場面，岑珈其還說：「如果有身體接觸嘅戲真係要問吓老婆先，批准先至會拍。」恆仔亦指有經女友小花批准。此外，二人相識多年，恆仔近來向幕後進發，他們有意合作，更想反串挑戰女性角色。

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