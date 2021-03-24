日本乒乓球手福原愛上月被當地傳媒跟爆她背着台籍乒乓球手丈夫江宏傑偷食日本型男，兩人的婚姻瀕臨危機。今日有台灣傳媒報道，在今年初返日的福原愛，為擔任日本東京奧運國家隊球評做準備，臨行前她叮囑江宏傑要好好照顧自己媽媽與一對仔女，同時亦需要為他們找適合的幼稚園，江宏傑當然聽從老婆指示，四出物色幼稚園並不時向福原愛回報，殊不知在農曆年期間，福原愛透過視訊電話向江宏傑正式提出離婚，及後再爆出福原愛偷食。

報導指江宏傑當下難以接受，也試圖挽回妻子，但福原愛相當堅持。江宏傑想到對方返回日本迅即變臉，而且與男人甜蜜約會，結果江宏傑徹夜難眠，數度淚崩，試過在工作人員面前流下男兒淚。

日前福原愛更安排媽媽從台灣返回日本，聲稱因為媽媽年事已高，需要被家人照顧，過往江宏傑一直照顧外母，但福原愛在這段期間竟然有安排，此舉意味着兩人的婚姻「凍過水」，下一步很可能是一對仔女的權養權。另一方面，日本名嘴資深娛樂記者井上公造在電視節目上爆料，本來福原愛兩周前就已買好返台機票，但最後不知甚麼原因而兩度取消。

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