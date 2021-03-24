韓片《我班Friend好搞嘢》的44歲女星咸素元，大前年嫁比自己年輕18歲的大陸網紅男友陳華，兩人育有一女。上月咸素元和陳華驚爆離婚的消息，當時有指陳華離家出走擬搬回大陸，而最終咸素元成功挽回婚姻，更揚言兩公婆回到新婚的初心一樣。和老公和好如初的咸素元密密在IG晒幸福，她今日上載與陳華到釜山staycation的片段，咸素元穿上三點式泳衣玩自拍，陳華則從後抱實妻子，幸福滿瀉。

獲讚身形弗爆

咸素元更留言：「戀愛感覺#釜山美食店好吃的東西為甚麼這樣多呢？吃得好飽，肚子都鼓起來了。閃耀2+迷上+迷上吧。」網民對於他們終於雨過天晴都大表讚好，同時亦大讚已經44歲的咸素元身形弗爆。

託奶奶照顧女兒

另外，咸素元和陳華於昨日播出的綜藝節目《妻子的味道》上就大談之前婚變危機，久未現身節目的咸素元表示：「很抱歉讓大家擔心了，這次事件後，我們決定每月給陳華擁有空間的時間。」而在陳華離家的時間，咸素元就要照顧女兒，由於女兒找爸爸找了好幾天，令咸素元擔心不已，但因為要工作就只好拜託奶奶照顧女兒。之後陳華回家後，奶奶即責備兒子，陳華透露和妻子久未有獨處的時間，咸素元就解釋：「老公喜歡兩個人打扮得漂漂亮亮的出去約會。在大陸談戀愛的時候，每周會約會三次，但自從成為媽媽後，每次都是披頭散髮，衣服也穿得很隨意。我想是不是戀愛時和現在發生了很大的變化？」

唔後悔結婚

及後，咸素元和陳華出外吃飯，咸素元指丈夫有事應該要商量，不要自己作決定，咸素元說：「因為發生了多次爭吵，所以互相放棄了。你有沒有想和我離婚的想法？ 」陳華則說：「我從來沒有後悔過和你結婚，我只是想好好養大女兒，讓我們互相努力吧。」

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