鍾培生與林作月初於鍾氏家族淺水灣豪宅舉行記招後，便各自為「林鍾一戰」備戰，當全城熱切期待口水戰真正打上擂台時，鍾培生已落實9月18日假九龍灣Star Hall決戰林作。

原本可以容納超過2000人的會場，為配合社交距離措施，當日預計可以安排1800名觀眾入場欣賞，票價由1200元至3萬元。為了壯大聲勢，鍾培生會豪花900萬於製作及宣傳費上，當中包括在紅隧口買300萬廣告。

為了令拳賽辦得有聲有色，據知會邀請樂隊LMF與側田擔任表演嘉賓，曾獲鍾培生豪言幫她辦紅館演唱會的陳嘉倩，亦有可能現身台上報道賽事。鍾培生表示一定找來專業靚女負責擂台上舉牌的Ring Girl一職，被問到最貴門票定價3萬是否太高？他表示自己第一次打拳賽時，票價接近5萬元一張枱，現在只是較Serrini演唱會的門票28000元貴少少。

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