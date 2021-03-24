武漢肺炎疫情肆虐，去年影視製作量大減，林鄭政府又因防疫多次關閉戲院，令電影公司百上加斤，但中國星、安樂影、英皇、東方影業、寰亞、美亞、天下一、邵氏兄弟、太陽娛樂及寰宇，依然能雪中送炭，希望為電影基層人員作出支援，以解燃眉之急，10間電影公司合資開拍抗疫片《總是有愛在隔離》，下月22日上映。

集合多位導演執導，不少電影界前輩也為業界盡心盡力，不收片酬演出，其中年屆77歲的許冠文（Michael）更是佼佼者，為配合電影要追趕進度，多日通宵拍攝，而且拍攝過程也非常艱辛。其中一幕戲，講述許冠文、錢嘉樂、王凱韋、馮勉恆走秘密水道逃離酒店，眾人在34℃高溫下，穿上全套潛水衣裝備，未開始拍已經大汗淋灕，未落水池已濕透全身，工作人員不時要為演員抹汗補妝，王凱韋更即場示範捏出汗水的潛水衣。

另一幕是許冠文和錢嘉樂要在管道上瞓爬行再轉身，演員為業界出力不但沒有怨言，還樂在其中，許冠文表示：「我唔係專門做動作戲，但我幾鍾意做動作戲，因為唔使諗對白，如果係好嘅動作，唔使解釋，同埋喜劇我最鍾意做全世界都明嘅動作戲，非洲人、中國人、美國人睇都一樣，咁就最好。」

許冠文與錢嘉樂最多對手戲，他說：「我多數度文戲，有幽默感嘅對白，佢就負責動作、打鬥，幾有火花，佢會度一啲嘢我唔會諗到。」錢嘉樂笑說：「潛水衣唔關我哋動作設計事，我哋負責實行㗎啫！我哋早喺35年已經合作過，許冠文未必記得，我喺《智勇三寶》做過佢替身，演員身份合作係第一次，今次演佢細佬，可以同偶像合作，每日開工都懷住又緊張又期待嘅心情。」

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