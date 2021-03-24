劉德華年初正式進軍大陸抖音開設賬號，短短兩個月已吸引超過5,700萬名追隨者。以往對私事三緘其口的華仔，早前同大陸fans進行直播期間，主動提起老婆朱麗倩，更自爆當年唔擺酒有原因，獲fans豪氣打賞3,000蚊人仔（約3,600港元）同2,888蚊人仔（約3,500港元）的嘉年華及夢幻城堡，盡顯天王功架。

今日華仔又有新搞作，平時對自己外形一絲不苟的他，甘願為抖音fans，放下靚仔形象，在髮型屋自拍電髮過程的短片，他留言說：「很久沒有燙髮，為了電影需要，弄得頭上一捲一捲的，緊張！」只見坐在凳上的華仔，搓着雙手咪起雙眼，表現有點不安，之後髮型師開始為他落電髮水加電髮捲，而成頭髮捲的華仔，頭髮依然濃密，但亦有網民依稀見到他頭頂上有白頭髮，華仔就不忘向鏡頭揮手say hi。

鏡頭一轉，華仔已經洗完頭、起身再chok住行返埋位。電完髮的華仔輕撥髮邊，似乎很滿意這個新造型。可是，短片出街後，大陸網民卻成頭黑人問號，事關華仔電髮前後的造型幾乎沒有分別，有人說：「有燙勝無燙，這才是最高境界！」亦有網民笑華仔成頭電髮捲的造型，和電影《功夫》元秋飾演的包租婆有異曲同工之妙。

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