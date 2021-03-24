維尼近年真有「翠」，早排微博忽然限制留言輸入「小熊維尼」，至今仍未解鎖，每次均彈出「根據相關法律法規的要求，此內容無法發佈」，小熊維尼成為禁語，更一度有傳大陸文化局通知將其系列產品全面下架。

近日有指2014 年《王牌御史》第二集突然在中國境內被落架，引起大陸網民關注，估計跟該集7分24 秒出現小熊維尼的畫面有關。最好奇在於這套騰訊動畫《王牌御史》並非新作，而且早已上載到大陸各個影片平台，有些是顯示連結失效，有些頁面可見第2集直接消失，今次事件連大陸網民都「望唔透」，事關「小熊維尼」是2017年7月開始才成為禁字，而7年前作品竟然被清算，未知是否「無限」追溯期，還是自我審查下架就不得而知。

不過有網民稱看漫畫版時，維尼這一幕並沒出現，翻查資料《王牌御史》是七靈石動漫畫，該公司曾參與過日本動畫《火影忍者》劇場版，另有網民指這間公司出過不少踩界動畫，「算係幾大膽嘅一間，估計個老闆有一定背景唔係應該好難搞掂大陸電管局」、「孤陋寡聞原來真係國漫嚟㗎，啲設定好日系」、「本身都唔知有套嘢，佢一落架就要即刻睇」。

其實因小熊維尼犯禁早有「先河」，當然仲有深受港人愛戴的美國黑色幽默卡通片《衰仔樂園》，一向諷刺時弊，2019年遭中國封殺，講主角在勞改營遇到因「樣貌」而被監禁的小熊維尼及豬仔，又講政治敏感的話題，其後這個長壽動畫隨即被禁，大陸各大影音平台已把該動畫下架。

台灣遊戲《還願》早前亦因大陸玻璃心抵制而下架，疑因大陸網民舉報「小熊維尼」符咒引起風波，更聲稱是「辱華」素材，令大陸網民不滿。

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