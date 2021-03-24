為迎合瞬息萬變的時尚潮流，品牌的跨界聯名合作，也不斷推陳出新。

【BVLGARI x Mary Katrantzou】

珠寶世家BVLGARI 近日與有「印花女王」之稱的希臘設計師Mary Katrantzou推出聯名系列，重新詮釋經典標誌Serpenti ，賦予靈蛇新活力。

一直以豔麗、複雜的印花圖案著稱的Mary Katrantzou，這次將高級時裝工藝、明艷色彩和玩味的珠寶風格，注入聯名設計。其中Serpenti Metamorphosis手袋最叫人驚艷，BVLGARI標誌Serpenti 與蝴蝶蛻化聯繫起來，盤繞的蛇蛻變成一群飛舞的蝴蝶，立體刺繡更需要熟練工匠花費 40多個小時製作，盡顯細膩手工。

另一款Metamorphosis Handle 手袋則從 BVLGARI 的珠寶 DNA擷取靈感，將光滑柔軟的絎縫納帕皮革袋身，與蛇形金屬手柄融合在一起，而手袋奢華卻不失功能性，移除手柄並連接金色鏈帶，即變身斜揹袋款。至於Serpenti Metamorphosis minaudiere 更是Serpenti 的完美化身，蛇頭演繹成立體硬殼包，並飾上黑白、粉紅色或彩色六角形琺瑯鱗片，造型栩栩如生，備有配長鏈或短雙鏈帶的小型款式，及手提的中型款式。另外還有一系列絲巾，炫目的圖案和色彩組合，透過豐富視覺展現工藝。

【ASICS X VIVIENNE WESTWOOD】

英國著名設計師 Vivienne Westwood近日再度聯手運動品牌 Asics ，打造聯名鞋款 GEL-Kayano 27 LTX 系列。

這次的設計靈感源自Vivienne Westwood 於1974年備受爭議的「SEX」系列 ，並以繃帶及破洞T恤衫為聯乘鞋款作為啟發。鞋面以半透明啞光乳膠包裹着 ，並飾有來自Vivienne Westwood典藏系列的乳膠長襪，配上個性化的拉鍊，營造出前衛橡膠緊身褲的外觀。鞋身分別印有Vivienne Westwood Orb Logo和ASICS Logo ，並隱約透出ASICS 招牌 Tiger Stripes 線條。鞋底採用了FLYTEFOAM技術，特別之餘也具備功能性，兼具時尚與舒適度。

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