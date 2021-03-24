在每個父母心目中，自己的子女都是最天真可愛。兩名孩子的母親吳雨霏（Kary），婚後以家庭為重，幾乎放棄事業。Kary今日在IG貼出帶1歲半囡囡Galilee出去散步的相片，Kary雖然依然未有貼出囡囡正面樣，但從她貼出的相片和短片看到，Galilee的大側面都十分可愛，除了片中看到母女手牽手出外郊遊，Galilee鬆甩媽咪的大手一步一步行路，Kary還貼出Galilee一對小手，以及餵飼小兔的照片。

小朋友的成長太快，Kary要為囡囡拍片記錄開心回憶，還留言道：「好想記錄一下1歲半的你，現在的你會主動牽着我的手走來走去，大膽的你，甚麼都想試想玩。」Kary又爆囡囡的最愛：「你最愛『da da』( panda )和bunny，你很愛吃，何時何地都要吃，早上會跟哥哥爭玩具，但一到晚上就抱着一齊睡覺。哥哥就是你的偶像，如果你想要一樣東西就要到底，不輕易放棄 ( like mother like daughter )，看着你那兩個圓圓的『面珠done』，媽媽的心都融化了，原來有個女兒是那麼幸福的事，媽媽好愛好愛你。」

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