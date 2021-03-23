廖碧兒近年情路反覆，先後有傳秘嫁法國波爾多酒莊富豪，又被傳今年會嫁給富豪男友盧啟賢（Calvin），每每準備食糊之際總落空，鮮有對感情剖白的她日前大方分享愛情觀。從21年前初出茅廬的少女，歷練成今天的獨立女性，碧兒笑言早在五歲已諗生BB，曾經好多愛想分享，但往往時機交錯。現今結婚生仔變得被動，相反經歷讓她更懂男人心，辨清好老公、好情人、好爸爸不同角色。

撰文：卓寶花

攝影：沈健程

現年42歲的廖碧兒近年醉心紅酒事業，擁有國際品酒師資格，生活態度今非昔比，她以酒的層次來比喻人生，由選美晉身娛樂圈，緋聞和事業同樣熾熱。近年屢傳婚訊好事近，早年身在外地發展紅酒事業及到加拿大進修時，就傳出秘嫁法國波爾多酒莊富豪Jean-Charles Cazes，後來又峯迴路轉跟舊愛Calvin復合，男方曾表明大家「份屬好友」，關係曖昧。Calvin前妻Emily去年12月癌病離世，Calvin公開承諾會好好保護女兒Bella，其後更爆女兒與他同樣稱呼廖碧兒「Auntie Bernice」，突然令她多個花名，難怪要黑面回應。

五歲已想生仔

由密友變成Auntie，關係不言而喻，廖碧兒懶理種種傳聞專心工作，在與林曉峰主持的新節目《是滴是友》中，她親手釀製葡萄酒與知己分享：「我攞緊我BB出嚟，開門畀大家批評我嘅酒，由自己摘葡萄去做起，過程花好多心機，起碼要三年先可以飲，係一個過程，所以人哋問我人生係乜？就好似酒一樣，10年之後先欣賞呢樣嘢，人哋好深入了解你個人，唔係表面上，或娛樂上擺出嚟嘅嘢。」現實中的BB又幾時生呢？廖碧兒說：「冇得強求，順其自然，自己喺呢行咁多年，冇得勉強，自己想要嘅嘢對方未必想要，對方要你又未必ready。」

廖碧兒早已擺脫從前那份柔弱，當上獨立自主女性，比起早年性格南轅北轍：「我係一嚿豆腐，𠵱家唔係好強勢，只係唔覺得需要搵一個依賴同依靠，我覺得最開心係同人分享，呢個階段佢欣賞你好重要，我話我20幾歲想生仔，其實我五歲已經想生啦，所以我有七個小矮人（小狗）喺屋企，我覺得我好多愛好想畀人，但問題係佢哋唔要你，畀都冇用，人哋都唔欣賞感激。」吐露了憧憬結婚生仔的心聲。

未必係好老公

碧兒續說：「每個階段出現咗唔同人，有唔同滿足感，現時最大滿足感在於做慈善幫助小朋友，下一階段係乜嘢，係咪要結婚生仔，我覺得要睇對方，可能好想同佢生，但對方未必係好老公，可能係好爸爸，好男友，有好多唔同角色，但未必做到老公。」不知是否意有所指。

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