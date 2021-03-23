日本女子組合NMB48的20歲成員橫野堇，由於擁有靚樣及驕人身材，故一直深受宅男追捧，不過近日她卻爆出緋聞，而且更穿梭於兩名尊尼事務所男星之間，懷疑一腳搭兩船！

據日媒《週刊文春》爆料，橫野堇於本月12日，被發現相約39歲的關8成員橫山裕到京都一間酒店共度春宵，入住最高層、一晚7萬日圓（約5千港元）的房間，兩人共處12小時，親密關係盡在不言中。

怎料事隔六天，即上星期四（3月18日），橫野堇跟橫山裕的21歲同門師弟福本大晴約會，二人在大阪的居酒屋密室撐枱腳，之後前往戲院，當電影放映結束後，橫野與福本在路上保持距離，之後兩人進入了5千日圓（約350港元）一晚的商務酒店，該處跟橫山裕過夜的房價相差14倍！翌日上午10點，橫野到附近的咖啡店外賣早餐後，再次回到酒店房，兩人直至下午才前後腳離去。

青春無敵的橫野堇被封為NMB最強Body，得公司力捧做隊中新一代寫真女王，去年12月推出首本個人寫真集《在你身邊》，上架後反應理想，還打入每周Oricon寫真榜的亞軍位置。

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