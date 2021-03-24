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哥斯拉大戰金剛疑踩扁政總 金鐘打到中環海濱冧摩天輪

19分鐘前

荷李活大製作《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）今日在港開畫，劇情今次打到來香港，導演安排兩大巨獸在維多利亞夜景下展開激戰。

以下內容含有劇透!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

「Eleven」米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）今次在同系列中再度出場，片中交代她與肥仔拍檔Julian Dennison潛入高技公司Apex的香港基地，而電影的後半部終於以香港作為大戰主場。

哥斯拉進入香港海域，先撞毀青馬大橋，之後再踩入鬧市，於維港大肆破壞，令金鐘至中環一帶慘成重災區，估計傷亡慘重，中環海濱淪為廢墟，附近的摩天輪自然無一倖免，目測政總亦被踩到變柿餅。其間，畫面可以見到有大廈出現大大隻簡體字「京東」，金剛從地深被哥斯拉召喚到香港鬧市，兩者經一輪大戰，結果幾乎夷平成個香港島，金剛跳上灣仔合和中心，一手扯開頂層旋轉樓層作擋箭牌及鐵餅。及後，機械哥斯拉加入戰團，而本來由小栗旬操控的機械哥斯拉卻失控，哥斯拉與金剛最後竟聯手抗敵。由夜晚打到第二朝，當然又是邪不能勝正，在大戰過後，中環的匯豐銀行總行已溶溶爛爛，不過中銀、IFC竟然屹立不倒，認真離奇。

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