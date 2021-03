DC作品《沙贊!神力集結》(SHAZAM!)一改風格行搞笑路線,於2019年推出時大受歡迎。電影早已宣佈會開拍續集,而最近更公佈奧斯卡影后海倫美雲(Helen Mirren)將會加入飾演大反派!

據報道指,海倫美雲將會飾演反派Hespera。除了海倫,新人Rachel Zegler都會參演新作《Shazam! Fury of the Gods》,二人將會飾演一對姊妹。而上集主角薩克利列維(Zachary Levi)都會回歸。除了《Shazam! Fury of the Gods》,由「The Rock」狄維莊遜(Dwayne Johnson)主演的《黑亞當》(Black Adam)亦是《沙贊》外傳作。

