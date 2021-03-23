預計明年秋天逐步開幕的「吉卜力樂園」是世界最受矚目主題公園。宮崎駿動畫經典座落愛知縣名古屋市，此刻只公佈了插畫式繽紛藍圖，卻已引人入勝。想像置身《天空之城》巨大城堡，或者來一趟《魔女宅急便》奇幻旅程，還可以約會初戀情人漫步《龍貓》森林。聽說園內有個溫水游泳池，那是永遠不會受到任何氣候打擾的水溫。森林步行道和廣場食品街俱備，有所不同是可能呷口冰綠茶和吃件章魚燒的時候，你會被大棵粟米蘑菇與紅蘿蔔包圍，不是少女也可神隱的樂園，確實讓人期待。起碼就那麼一次幻想自己變成精靈離開地球。

吉卜力樂園說要「給你療傷機會」，多有情意的起點。人家正努力幫忙療傷，重組斷垣殘壁的心靈碎片。宮崎駿動畫似首古老歌謠，陪伴了長大成人的少年，早知晚燈替補不了陽光，藍天不會天天都相見，於是試圖尋找那個傳說中的海角，不顧一切攀上石峯，卑微地最後拍翼，哪怕是早被生活壓力綑綁了的一雙翅膀。宮崎駿創作一路捎來了希望春天的消息。

回頭看我們家的海洋公園剛好相反，而是等待重傷療癒。最近看到某議員釋出二氧化碳之日常，無知險釀悲劇，其個人悲劇每每令民眾笑翻天，只可惜並未有丁點兒提升快樂指數已跌至77位的小島。言出必行難過登天，言出必笑才是今日水平低不見底的政客最強武功。恰恰正是詩人查理布考斯基所言，這個世界問題是聰明人充滿疑惑，笨蛋卻往往自信滿滿。好個創意之都淪落至幾乎只剩下蠢材發言，一頭水牛向你解說花式笨豬跳，建議起建國際名牌outlet，甚麼會為地皮增埴，居然P圖宣示自己想像，所以俗語有云一個人總有愚蠢時間，但難以想像一個人所有時間也是愚蠢。

海洋公園的主題是甚麼？有個市民問是否多製作些用魚做主題的紀念品，我當真苦笑出來，雖然談不上大商機卻起碼沒有離題。沒有香港人想公園變「失落園」，這位青年主席最需要是優秀創意人才，而不是聘請了像古蹟辦的官僚。

撰文：陳海琪

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【藍調時光】

廣播人。寫作人。電視節目主持人。一直相信：只有逆風而行，才知道飛翔的力量。