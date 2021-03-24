1993年港姐季軍余少寶移居美國德州多年，1987年港姐冠軍楊寶玲就住在拉斯維加斯，前日楊寶玲和外籍老公到德州探望余少寶，兩位港姐級人馬喜相逢，余少寶將合照貼上社交網，網民都讚53歲楊寶玲和48歲余少寶保養得宜。

余少寶接受《蘋果》電話訪問表示，「我哋都有10年以上無見，有一次我跟明星足球隊出埠，在機場遇到，影咗張相傾咗兩句，佢同佢先生嚟德州參與一個慈善單車活動，撞啱喺我住嘅城市。當佢哋嚟到我屋企嘅時候，我好開心見到佢哋，大家都忘記咗疫情，照擁抱，因為好難得喺呢度見到香港嘅好朋友。」

對於網民讚兩人駐顏有術，尤其楊寶玲皮膚依然白滑，余少寶都讚：「係呀，佢身材樣貌同以前一樣冇變過，佢長住拉斯維加斯，但佢曬極都唔黑，仲係白白淨。」楊寶玲曾經歷兩段失敗婚姻，2015年梅開三度嫁給英國籍初戀情人Gavin，組成幸福家庭；而余少寶同樣經歷失敗婚姻，2012年與前夫關兆輝結束8年婚姻。

移居德州多年的余少寶說：「我住喺德州呢度，做花園鋪路甚至起墻都要自己嚟，所以而家都無keep 啦！不過，都係一種樂趣。喺呢度乜都要靠自己，比以前喺香港生活冇咁嘆，因為喺香港家頭細務都有人照顧，呢度要自己嚟，自己煮餸、清潔、洗碗，但都係一種樂趣，以前喺香港好多嘢都唔識，而家好感恩學到新嘢，幾好吖。」

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