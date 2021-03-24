荷李活怪獸大戰電影系列《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）今日在香港上映，日本一線男星小栗旬有份演出，飾演新角色芹澤蓮，是同系列渡邊謙扮演角色芹澤豬四郎博士的兒子。

今集故事交代哥斯拉與金剛以香港作為戰場，問到小栗旬心目中的香港是個怎樣的地方？他說：「香港是個很美麗的城市。」小栗旬最初表示印象中應沒有來過香港，當記者提他曾為2008年電影版《流星花園：皇冠的秘密》（花樣男子）來港取景後，他才笑住補鑊：「啊！沒錯，當時去過，不好意思，當時是去過香港。」小栗旬立即解釋：「當年為電影來港取景只得兩至三天，而且拍攝過程十分緊密，所以令我差不多沒有去過的記憶，對不起！」對於第一次接拍荷李活電影，拍攝期間令他有不錯的回憶，但小栗旬就坦言留在美國時，最不習慣就是用英文溝通方面，又自言暫時沒有其他工作需要赴美，現階段會專心留在日本開工，事關他將要為明年開播的NHK大河劇《鐮倉殿的13人》作好準備，該劇由小栗旬擔演主角北條義時，展開近一年的籌備及拍攝工作。

在《哥斯拉大戰金剛》中，小栗旬因劇情需要有反白眼場面，他笑言反白眼絕對難不到他，問到時否導演要求？他笑說：「這是我自己的Idea。」疫情影響了日本人的生活習慣，小栗旬自言也多了時間留在家中，但就沒有因此而改變了自己的興趣，而在家的時候也會欣賞日本綜藝節目。

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