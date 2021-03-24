撐警藝人楊明（原名林明樂）去年8月初在半山馬己仙峽道涉醉駕車禍，今日上庭續審。楊明被裁定拒絕提供血液樣本罪名不成立，雖然楊明原本需要為不小心駕駛及車窗透光度不足之兩項控罪還押等候背景報告，但清洪卻「出招」推翻兩罪的認罪答辯，令楊明可申請保釋等候上訴。

曾志偉今日以TVB副總經理身份，到將軍澳出席記者會後，被問到如何看待楊明事件，被志偉召喚回大台的王祖藍，即時護主心切地搶答說：「未了解未了解未了解，啱啱開緊呢個記者會，暫時未了解。」提到楊明現時已申請保釋，祖藍再搶着說：「消息都係走嚟走去，等吓先。」

記者問到志偉若楊明罪成的話，他拍攝中的工作，會否作另外安排，王祖藍再次搶着說：「未清楚件事，真係未清楚件事。」不過看似仍未了解楊明發生甚麼事的志偉，卻反問現場記者楊明「醉駕呀？」，當記者向志偉解釋楊明被控告的三項罪名後，祖藍又再打斷本想回應的志偉說：「睇吓先，等我哋了解吓先好唔好！」

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