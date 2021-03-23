《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》3月24日（三）Video Talk精選節目表：

【競馬Fact Check】

日期：3月24日（周三）

時間：6:10pm - 11pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、網上評馬人陳志富

內容：直播及分析星期三快活谷九場賽事，谷草王方嘉柏連贏近四次賽事，合共贏咗7Win咁多，剛戰田草更憑「達心星」捧走打吡大賽，馬房旺勢正盛，今次出馬六匹，有望延續旺勢。主持會分析此路人馬各駒機會，配合各場馬匹賽績、體重變化、人馬合作等統計資料，一表睇晒，方便刨馬。棟哥排隊馬有即場最多人關注馬匹;熱門馬有沒有人排隊捧場，話晒你知，避免中伏；還有AI運算模擬賽果；以及早段預計馬匹賺蝕走位圖，各項資訊應有盡有，非一般的賽馬直播。

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《果燃台》3月25日（四）Video Talk精選節目表：

搵食Food Talk｜西澳VS南澳 蜑家人教路 在家劏龍蝦煮龍蝦菜

日期：3月25日（周四）

時間：7:30pm - 8:15pm

示範嘉賓：金東大老闆輝哥

內容：最近澳洲龍蝦市場受疫情影響，紛紛大劈價，一隻澳洲龍蝦比過往便宜近四成，由過去三、四百元一斤，變成二百元一斤就有交易，街市海鮮檔更賣到成行成市。

不過如何才揀到一隻優質的澳洲龍蝦？

龍蝦買回家後，可以怎樣處理？

傳說中的龍蝦放尿其實是乜東東？

怎樣可以簡單快捷烹調龍蝦，又能保留龍蝦鮮味？

今集《飲食男女》直播，就找來老字號海鮮酒家金東大老闆輝哥教路，為大家解開澳洲龍蝦之謎，更會教大家劏龍蝦及烹調方法，直播期間輝哥會即時解答關於龍蝦的問題，各位海鮮迷萬勿錯過。

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