武漢肺炎疫情反覆，港府不停呼籲市民打疫苗，惟今早港府宣佈即時暫停接種BioNTech復必泰疫苗，原因是部份批次藥瓶封蓋包裝有瑕疵。孫慧雪原來昨日才接種BioNTech復必泰疫苗，怎知打完即叫停，今早她在社交網上載拿着BioNTech復必泰疫苗接種記錄的相片，留言：「我啱啱先打完，而家話暫停。#210102」；而港府發出公告指，由於批號為「210102」的疫苗藥瓶封蓋包裝涉事有瑕疵，現階段在調查期間為謹慎起見，須暫停接種批號為「210102」的疫苗產品。

孫慧雪昨日剛巧是接種了「210102」涉有問題的批次疫苗，她以短訊回覆《蘋果》：「因為屋企有老人家同小朋友，所以決定去打疫苗，而家都無辦法，惟有等消息！謝謝！」問到打完第一針有甚麼感覺？阿雪表示：「只係手臂肌肉痛，暫時無其他特別反應。」

孫慧雪和有錢老公羅天彥於2016年結婚，兩人育有3歲半兒子Riley，早前阿雪透露本身血壓和膽固醇數值偏低，心臟跳動異常，經檢查後發現患有先天性血管收縮，網民知道她打疫苗後，紛紛留言關心：「你又話自己有心臟病嘅，打唔打得疫苗㗎？」阿雪回覆：「我睇咗我個醫生，佢話我ok。」但亦有網民惡作劇留言：「永遠懷念你！」阿雪回覆：「一啲都唔好笑呀！」有網民亦指「其實你應該睇定啲先，點解要咁急呢？有乜事屋企人點算？」阿雪就解釋因為緊張屋企人，惟有自己去打疫苗。

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