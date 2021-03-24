由韓國男星甘宇成、張東潤、朴成勳等主演，集合喪屍及驅魔元素的韓國古裝新劇《朝鮮驅魔師》前晚首播，由於劇中出現中式道具及中式食物，引起韓國網民不滿，質疑劇集歪曲歷史，遭網民要求劇集停播，有份贊助劇集的廣告商更紛紛割席，要求取消廣告，拖累昨晚播出的第2集收視急跌，上、下部的收視分別為4.5%及6.9%。

追查生屍起源

昨晚一集講到張東潤及朴成勳，開始發現「生屍」的出現跟父王甘宇成有關，同一時間二人的弟弟文佑鎮就似乎已經被惡靈附身，不過甘宇成一直不忍心下手殺死愛兒。於公開的下集預告中，將見到朴成勳質問甘宇成有關「生屍」的起源，香港劇迷可透過「黃Viu煲劇平台」追看新劇。

禁止廣告播出

由於《朝鮮驅魔師》爆出爭議，多個品牌紛紛發聲明割席，表示品牌不支持製作該劇集，而且已經要求禁止相關廣告於劇中播出，而抵制《朝鮮驅魔師》的品牌包括薄餅店、健康產品品牌、按摩椅品牌等。

大陸網民力撐

而韓國宣傳專家、誠信女子大學徐敬德教授今早於IG發文，指《朝鮮驅魔師》歪曲歷史的影響巨大，表示：「中國網民已經透過微博表示這是當時韓國的典型形象，開始支持劇中的場面。特別是最近中國正在開展主張韓服、泡菜等是自己文化的『新東北工程』，這又提供了一個藉口。正如製作組在聲明中所說，這是敏感時期，這樣的時期應該更加小心。眾所周知，韓國電視劇已經全球化，全世界的人都在收看，在這種情況下，宣傳我們優秀文化和歷史的時間還不夠，不能讓海外觀眾看到歪曲的歷史。我們的文化和歷史需要我們自己去守護。」徐敬德又標籤「中國」、「東北工程」、「文化工程」等字。

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