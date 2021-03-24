人稱「花姐」的黃慧君，既是ViuTV真人騷《全民造星》監製，一手捧紅姜濤以及男團MIRROR及ERROR，每當MIRROR及ERROR所到之處，都會見到花姐在場「監工」。在昨日播出的ViuTV節目《是滴是友》中，花姐和強尼分別談到與家人相處的軼事，花姐表示大仔今年已經19歲，細仔亦有15歲，問到兩個仔有否想過入做藝人，花姐說：「冇，大仔唔想，直情係抗拒，有次試過喺街有人認到我，佢都唔鍾意，好反感。」

不過林曉峰表示花姐曾經講過，當日花姐之所以做《造星》這節目，只不過希望讓兩個仔知道有夢想，花姐說：「而家細仔係OK，佢好鍾意睇《造星》，好鍾意MIRROR嘅成員，之後佢聽返我講嘅嘢，都好開心，仲話會努力堅持夢想，做NBA球員。反而我嘅大仔因為我工作上嘅轉變，到而家唔係太接受到，我仲解決緊呢個問題。」

貴為ViuTV一哥的強尼，他亦表示以前試過因為工作而忽略了家人， 但現在他學會了在工作與家庭之間取一個平衡，周日晚上盡量不工作，一家人齊齊坐低食飯，在旁的花姐直言很羨慕：「有得自己安排，但係我有時都會唔開心，其實我冇得選擇，好似啱啱我細仔生日，我要工作喎，但係我冇得揀唔去工作，我好希望自己可以做到，但係我未諗到可以點做。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！