撐警藝人楊明（原名林明樂）去年8月初在半山馬己仙峽道涉醉駕車禍，今日上庭續審。案件發展峰迴路轉，裁判官鄧少雄宣判前，楊明與女友莊思明神情緊張，當裁判官指接納辯方解釋，裁定楊明拒絕提供血液樣本罪名不成立，但其餘2項他早前承認控罪不小心駕駛及車窗透光度不足，則需要還柙等候背景報告，原定於4月14日判刑，清洪卻「出招」推翻兩罪的認罪答辯，屆時會由另一裁判官再審。

楊明低頭失望

楊明得知要被還柙時即低頭，明顯無奈失望，將物件交給女友手中，便走到犯人欄內，莊思明接過男友物品後表現冷靜，靜默低頭按電話。代表楊明的資深大律師清洪隨即提出保釋等候上訴，正當裁判官批准休庭處理相關事宜時，楊明突然透過清洪申請推翻的認罪答辯，清洪同時提出不再任楊明的代表律師，因為當初向楊明提供不恰當法律意見。

相隔近1小時，裁判官再開庭，企在犯人欄內的楊明不時低頭，眼神落寞，最終法庭接納楊明申請推翻早前承認第二和第三項控罪「不小心駕駛」及「車窗透光度不足」，並排期至5月11和12日再審，屆時將會由另一法官審訊，楊明才鬆一口氣，離開犯人欄。

誤以為認罪毋須還押

辦理完保釋手續後，楊明與莊思明十指緊扣步出法庭，站在法庭外讓傳媒拍照，兩人樣子較庭上輕鬆得多，被問到心情如何？為何推翻認罪？有網民指手段卑劣？二人均沒有回答，其間只出聲叫大家小心，在經理人護送下登上七人車離開。

【案件編號：ESCC2365/20】

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