泰國電影《呃Love天團》在港開畫後口碑不俗，片中兩位型男納德克（Barry）和提迪（Bank）近日接受本報越洋訪問，大談近況及拍攝趣事，24歲的小鮮肉Bank原來更情迷22歲日本女神廣瀨鈴。

《呃Love天團》集合搞笑與愛情內容，29歲混血男神Barry與28歲女主角平采娜合作愉快，並透露拍攝期間氣氛融洽，片場充滿了笑聲，更有惡作劇及鬧出不少笑話。Barry是泰版《來自星星的你》的男主角，對於近年成功吸納了更多海外fans，他有意進軍海外市場，認為跟外國人合作充滿挑戰性，希望能夠實現夢想。Barry稱很佩服成龍，希望自己身手能像對方一樣，完美呈現在電影之內。另外，Barry與賣座泰片《大佬可以退貨嗎？》女主角Urassaya Sperbund是當地的金童玉女，兩人多年前拍劇撻着，如今在影視界各有成績，還以情侶檔接拍沐浴露產品廣告。

恨挑戰黑幫角色

至於Bank是新世代偶像，今次在《呃Love天團》中飾演情場騙子，他稱沒有擔心扮渣男會破壞形象：「這個角色最困難的部份是要欺騙一個愛我又信任我的人，現實生活中從來沒有這樣的經驗，因此拍攝前要深入研究，並觀看有關騙子的電影，以及他們如何操控別人的內心，我發現這很有挑戰性。至於形象方面，我完全不用擔心會帶來不良影響，因為我相信觀眾知道這只是電影中的角色。」最近Bank積極健身，原來是希望挑戰反英雄角色，他表示：「我想嘗試一些較cool的戲路，例如黑幫角色。」Bank曾接拍日本NHK電視台的單元劇《來自干瀉國》，與人氣女星上白石萌音合作，但其心目中的日本女神卻另有其人：「我最喜歡的日本女演員是廣瀨鈴，她真的很可愛，而且很有天份。」Bank下月還會開網上騷見日本粉絲。

為失業大軍打氣

不過，疫情近年影響全球，Barry與Bank都無法前往海外宣傳《呃Love天團》，對於片中亦有加入疫情的相關情節，Barry就稱其生活上沒有很大變化：「對我來說，似乎沒有像其他人般產生很大變化。我很幸運，仍然每星期有四天拍攝電視劇， 而全體工作人員為安全都做好預防措施，大家也很注重防疫，例如勤洗手、戴口罩等。我認為這種情況會對失業的人產生重大影響，但希望他們不要灰心，情況相信會很快轉好的。」