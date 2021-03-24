鄭丹瑞（阿旦）的《健康‧旦》早前公佈，獲得張國榮前經理人陳淑芬及至愛唐鶴德（唐唐）的應允，將於4月1日張國榮「哥哥」忌辰當日，晚上7點半播放《想你 張國榮》音樂會。繼莫文蔚、張智霖答應擔任演出歌手後，阿旦今日在網上平台再公佈邀請到許冠傑（Sam）、李克勤及來自美國的無伴奏人聲樂團Metro Vocal Group演出，而香港浸會大學音樂系成員亦會參與演出。《想你 張國榮》音樂會於YouTube Superchat籌得的善款，將不扣除開支，全數捐贈「惜食堂」買米製作飯餐，幫助有需要的人士。

李克勤接受阿旦訪問表示：「我同哥哥嘅相處，曾經有一段時間，因為一啲共同朋友，大家有聯絡見面食飯唱K，印象最深刻一次唱K，哥哥處於封咪階段，感覺好似中咗獎，能夠喺卡拉ok裏面聽得到喺舞台上面封咗咪嘅哥哥唱歌，記得嗰時佢話：『喂，我唱你首《大會堂演奏廳》畀你聽吓，其實歌可以咁樣唱嘅，唔一定要用你個方法唱。』袋咗好多錢落我袋，其實我有好多次演唱會翻唱過哥哥嘅歌，所以我當晚揀《為你鍾情》呢隻歌，我記得我喺03年嘅一個香港演唱會有揀到唱，係我自己好鍾意嘅歌。」

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