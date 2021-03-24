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仙蒂歌羅馥女兒Kaia 將參演《美國怪談》

17分鐘前

美國傳奇超模仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）的19歲寶貝女Kaia Gerber在時裝界甚吃得開，最近她更踏足演藝圈，將會於恐怖美劇《美國怪談》（American Horror Story）中參演。

《美國怪談》製作人Ryan Murphy表示：「很興奮地宣佈，Kaia Gerber將會加入《美國怪談》的家庭。」但角色就尚未公佈。其實今次並非Kaia首次演戲，2016年她曾於電視電影《Sister Cities》中客串。《美國怪談》一向是女星的試金石，天后Lady Gaga亦拍過《美國怪談》，之後才開始有更多演戲工作。今次《美國怪談》除了有Kaia，《寶貝智多星》（Home Alone）系列男星麥哥利高堅（Macaulay Culkin）亦有份拍攝，不過就與Kaia參演不同故事。

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