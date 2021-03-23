日本獨有的美學觀，總有其寧靜而強大的力量。Comme des Garcons及得意門生Junya Watanabe、Noir Kei Ninomiya，近日分別在東京舉行2021秋冬時裝騷。面對荒亂及瘋狂的世道，CdG以黑白及巨大化的服飾，在亂世中遂自我唞一口氣。Noir則主動架起保護網，尖銳帶刺或柔和誇張的設計，讓外界保持距離。

Comme des Garcons反色彩

日本獨有的美學觀，總有其寧靜而強大的力量。Comme des Garcons及得意門生Junya Watanabe、Noir Kei Ninomiya，近日分別在東京舉行2021秋冬時裝騷。面對荒亂及瘋狂的世道，CdG以黑白及巨大化的服飾，在亂世中遂自我唞一口氣。Noir則主動架起保護網，尖銳帶刺或柔和誇張的設計，讓外界保持距離。

Comme des Garcons前晚在南青山舉行2021秋冬時裝騷，「Landscape of Shadows」（影子風景）命名的系列，是設計師川久保玲「在不斷氾濫的雜物瑣事、不斷湧入的色彩、冒出的聲音和信息中……我需要在單色的寧靜中唞口氣。」純淨單一的黑與白色，一貫顛覆衣服的傳統輪廓，組成充滿戲劇夢幻的新裝。

黑色padded、包裹式斗篷，沿邊如同捲起了白色波浪的立體包邊；吹脹氣球般的黑色紗網上衣搭配黑白格子或圓點leggings；超巨型、誇張的球形手袖與傘裙，黑與白打結式包圍身體的層次、折叠的裙子和大衣，像吞噬身體一樣奇特。今次配飾焦點除了和Salomon及Nike繼續合作的聯乘波鞋，還找來從未做過配飾的造型師、雜誌《Dazed》主編Ibrahim Kamara設計帽子，帶來像童話人物戴的破洞、紕邊、長濶不對稱的紳士帽。

Noir Kei Ninomiya大刺刺

Noir Kei Ninomiya在同日同一地點展出2021秋冬新裝，設計師二宮啟（Kei Ninomiya）以一系列生人勿近的帶刺新裝，挑戰外界的新視野。甫出場、遠看華麗閃着點點光的黑色禮服裙，原來是上身佈滿向外張狂的尖刺、下身由不銹鋼網（帶刺）罩支撐的黑色大紗裙，彷彿在說着「Don’t touch me」或保持安全距離。

對比Comme des Garcons的黑白，Noir Kei Ninomiya只有深邃的黑色、深藍，與銀色金屬結合，將設計帶出層次、張力，如同藝術品的服飾。繭形線條的黑色樽領裙、以及立體紗網shirt dress，優雅熟悉的服裝輪廓，在加入尖刺後變得遙不可及。銀色半透明紗網條子或小管，編織成像bubble paper的太空保護衣，或像外星生物的ruffles dress，以及天馬行空的異域之衣。

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