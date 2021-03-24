22歲日本模特兒池田美優人氣強勁，在疫情下依然密密接job，上月又為男裝底褲代言，她今年2月更與母親搬入東京豪宅，生活相當富貴。池田曾經透露以前一直與母親住在同一幢大廈，但不同單位。不過，池田今次就被爆除了母親外，男友亦搬往新居展開同居生活，而她的男友正是前尊尼事務所男星大倉士門。

日媒《女性Seven》本月中，曾多次拍到大倉和池田在新居出入，原來兩人八年前已經在工作上認識，當時池田還是讀中學的兼職模特兒，拍拖已有三年時間。大倉和池田於2015年曾經在三人組合ROYALcomfort的MV中扮演情侶，他們當時已經傳過緋聞，但兩人卻矢口否認。池田的友人爆料：「應該大約三年前，是池田主動示愛，雖然她表面看起來令人以為很花心，但其實對感情十分認真。而且她在男友前面會變少女，不但在相片寫肉麻句子，又為男友煮飯。」事實上，事務所去年10月在同日分別公佈兩人確診武漢肺炎的消息，當時已傳出他們關係密切。池田的友人又指，大倉於今年離巢事務所作獨立發展後人氣急跌，池田為了照顧和支持大倉才與他同居。

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