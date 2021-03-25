日本24歲模特兒木村有希於今年1月21日被八卦雜誌《週刊文春》爆料，指一名親密男性朋友在2019年5月於木村有希的寓所吸食可卡因被捕，連累木村有希亦須接受尿液檢查。木村有希在醜聞爆出後，今日首度現身健身室的記者發佈會，含淚公開道歉。

木村有希在活動開始時表示在過去兩個月不但作出反省，還徹底地面對自己，又指自己熱愛工作，希望大家接受重生的木村有希。木村有希正因為有着改變自己的意志，所以找來代言的健身室，為她兩個月內改造體型，體重減去4.7kg，只得46.8kg，而腰圍亦減去4.6寸，得25.5寸，她還賣口乖感謝指如果沒有健身，後果會很嚴重。木村有希在活動結束時還喊爆表示：「從今起能夠去努力證明人能夠改變真好，我兩個月前的體型是這樣，心志亦未成熟，但經過兩個月時間，真的改變了。如果踏出第一步，就能夠遇到全新的自己。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！