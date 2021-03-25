由韓國男星甘宇成、張東潤、朴成勳等主演的古裝喪屍劇《朝鮮驅魔師》，由於日前首播時劇中出現中式道具及中式食物，引起韓國網民不滿，質疑劇集歪曲歷史，本身贊助劇集的廣告商亦紛紛割席，令劇集收視急跌而且下周要停播。而《朝鮮驅魔師》的編劇朴繼玉，早前推出人氣劇《哲仁王后》時，亦遭網民批評劇情歪曲歷史及人物、貶低現存文化遺產、性騷擾等，不過當時未有影響《哲仁王后》的收視，反而近日因為《朝鮮驅魔師》的風波，令《哲仁王后》的女主角申惠善受牽連，其代言的廣告隨時被抽起。

《哲仁王后》涉歪曲歷史

申惠善代言的口罩品牌今日發聲明，表示：「對於《哲仁王后》歪曲歷史，給網民帶來困擾而深表遺憾。」品牌指公司是幫助弱勢社群、殘疾兒童的「良心企業」，一開始選定申惠善為代言人時，未有考慮到《哲仁王后》的爭議，而是考慮到當時申惠善正面的形象，符合公司的要求。品牌方面未有明言要立即踢走申惠善，不過就暗示仍在考慮中：「會透過收集大家的意見來確定之後的決策，預計之後會有第二次公告。」

《哲仁王后》早於上月14日已經播畢，《哲仁王后》播出時於韓國掀起煲劇潮，結局一集的收視高達17.371%。

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