中國外交近年日趨「戰狼」化，多名強悍外交官在國際舞台上不斷「搶攻」，焫㷫歐美多個國家，「中國人不吃這一套」更成為近日大陸小粉紅最新潮語。多位「愛國」藝人為免受牽連，近日急急割席，抵制品牌如H&M及NIKE等，事緣這些品牌停止從新疆採購原料。

吳京身為演藝界「戰狼」代表，日前卻被大陸小粉紅圍攻，原因是吳京連日在微博出post，被小粉紅發現竟然用美國品牌蘋果iPhone 12 Pro Max，有大陸網民直斥吳京：「你為甚麼不用華為？你是不是不愛國？」有網民質疑他：「這裏是中國，不用華為就滾回你的美國去，用美國人的手機行，用中國人的就不行，賤不賤啊！」另有小粉紅說：「戰狼代言人用美國貨，賤不賤啊，我就看不慣這個！」

至於出名有一顆「愛國心」的陳小春，日前就官媒《人民日報》發起的「我支持新疆棉花」話題，積極響應表態支持，但他在另一個微博post，留言撐大陸官員在中美阿拉斯加會談表現時，在該則帖文上所顯示用iPhone 11 Pro，被網民質疑他是「黃皮白心」及「口裏說不，身體卻很誠實」的人辦，而同樣表忠愛國的譚詠麟和阿B鍾鎮濤，一樣有使用iPhone，因此兩兄弟亦被大陸小粉紅狙擊，質疑是否有愛國心。

其實早年亦有圈中人試過因為用iPhone出微博帖文，遭小粉紅斥責。前年中美爆發貿易戰，美國商務部將中國電訊商華為（Huawei）列入貿易黑名單，向太陳嵐表明愛國心，聲稱支持華為手機、不用美國貨，矛頭直指iPhone，可是向太老貓燒鬚，被網民發現她用iPhone出post撐華為，事後有大陸網民好心提醒向太，而她亦主動認錯，留言：「謝謝你了！當我看到這消息的時候衝動了，應該先買華為手機學會了才發微博的。」同時向太亦沒再用「iPhone用戶端」發佈留言。

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