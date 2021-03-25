32歲日本男星佐藤健昨日在Amuse事務所宣佈離巢後首度公開亮相，出席主演電影《浪客劍心》系列最終章的fans網上活動「GLOBAL FAN SESSION」，《浪》片第一集於2012年上畫，回顧在同一系列中扮演緋村劍心的10年時間裏，佐藤健表示如果沒有遇到《浪》片，就不會有現在的他。

除了佐藤健外，其他演員包括武井咲、新田真劍佑、土屋太鳳、有村架純、高橋一生、江口洋介和導演大友啟史等均有出席。佐藤健坦言拍完《浪》片後感到寂寞：「自從得到大友導演讓我演出這個角色，無論觀眾和我自己，都一直透過自己看到劍心，我背負着劍心之名，亦做了其他工作。這肯定是我的代表作，今次已經是最後一次。有放下重擔亦有寂寞的感覺。」佐藤健又指拍第一集時只得22歲，電影投放如此巨大的資金，就如賭博一樣。至於在戲中飾演劍心第一任妻子雪代巴的有村架純就表示雖然只拍了《浪》片一個月的時間，但亦盡力演出，又指初次與劍心對峙時，不能忘懷對方寂寞的背影。

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