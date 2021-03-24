ViuTV的綜藝節目越做越出色，結果逼無綫急召曾志偉及王祖藍回巢救亡，昨日兩人率領眾藝人歌手包括汪明荃、阮兆祥、余安安及郭偉亮等，出席在將軍澳舉行的綜藝節目記者會，宣佈將推出九個全新及改革後的節目迎戰。身為綜藝、音樂及節目部副總經理的志偉孖日前才返工的首席創意官祖藍一同受訪，志偉表示：「仲有好多節目，唔敢一次過講晒，先要攞返啲時間，𠵱家星期六、日晚8點都播緊《東張西望》同《愛．回家》。」會否參演綜藝節目？自稱「藍官」的祖藍謂：「費事影響收視，反而想培養同畀機會啲新人。」

馮盈盈封綜藝天后

志偉笑言因祖藍太貴，請不起他，反而自己透露忙於手上工作，一定會參加演出。祖藍是否為返無綫救亡推辭內地工作？他笑稱：「講心就得，因管理電視台係要認真去做，所以都推。」志偉以普通話笑說：「推了幾百塊。」

同場的馮盈盈有份參與下月11日逢周日播出的直播新節目，屆時要唱歌、跳舞及演趣劇，她謂已不停排練及開會。對於被封為「綜藝天后」，馮盈盈笑言：「唔係叫我，受唔起，我都有拍劇。」另外農夫及艾粒會一同主持節目，但節目名仍未落實，即場列出三個候選名字，其中兩個都跟鄭裕玲有關。