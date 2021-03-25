森美和張新悅今日到校園出席全城有機日宣傳活動，2人早前為活動拍攝宣傳片飾演夫妻，張新悅還和男子組合FreshLife合作唱主題曲《簡簡單單原來很快樂》，是她闊別娛樂圈20年後重操故業，張新悅說：「最初都唔慣，要調教心態，想成熟女人姿態感覺，但唱出來把聲都係太後生。」森美讚張新悅凍齡，和以前拍電影時一樣沒變化。

一連唱歌拍短片過足癮，會否復出？張新悅說：「要睇吓有冇人搵先，又要睇老公批唔批准，佢心情一時時，因為平時佢講嘢多過我，好煩，亦好少機會聽我唱歌，我應該圍住佢唱多啲煩住佢。」今次夥拍4人男子組合及森美上陣，她笑說：「離開娛樂圈之後都冇接觸其他男人，突然多咗4個仔，個年齡我生得佢哋出，又多咗個老公，拍片有一幕要餵森美食嘢覺得好尷尬。」

張燊悅為4女之母，她認為家中可以組成小樂團，而森美日常則會一家人夾band，他擔任主音，笑言：「鄰居聽到好開心，可以投訴嗰隻。」2人有共同飲食話題，為家人健康着想早已吃有機食物，特別蔬菜類會找農夫訂購。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！