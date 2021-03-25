在新版《東京愛的故事》中飾演男主角完治的伊藤健太郎，去年10月28日駕車時在澀谷街頭與電單車發生碰撞，導致電單車男女分別身受輕傷及重傷。伊藤健太郎在事後不顧而去，數分鐘後被一名目擊過程的司機勸告後才返回現場。伊藤健太郎於翌日被捕後，在同月30日晚上獲釋離開警署。事件發生至今相隔接近五個月，東京地方裁判所於今日宣佈伊藤健太郎將不被起訴，而他本人和所屬事務所亦發謝罪文再次道歉。

伊藤健太郎自去年10月27日以來，再次更新IG，並留言：「這一次，由於自覺性不足和不成熟而引起的交通事故，令所有有關人士和fans增添很多麻煩和擔心，我再一次向大家致歉，我亦再次衷心向車禍中的傷者道歉。」伊藤健太郎被捕後，臭史被傳媒越揭越多，更被指強迫舊愛墮胎，令全部工作亦被煞停，已錄製的節目亦把他的鏡頭刪減、重拍，他共有14個代言廣告在手，廣告商相繼飛起健太郎，估計他要賠的違約金多達5億日圓（約3千710萬港元）或以上。

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